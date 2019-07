Nicole Buch heeft een nieuwe liefde

Nicole vertelt aan RTL Boulevard erg gelukkig te zijn met haar nieuwe vriend. Volgens haar omgeving straalt ze dan ook enorm. Ze is blij dat een nieuwe liefde haar op deze leeftijd nog is gegund. „Want we zijn natuurlijk geen twintig meer.”

De televisiemaakster was sinds 1998 samen met Menno en produceerde al zijn televisieprogramma’s. De twee trouwden in 2011. Hij overleed drie jaar later aan kanker.