Céline Dion brengt single Nederlandse songwriter uit

Giorgio is zeker geen onbekende naam in de internationale muziekwereld. Hij schreef en produceerde al voor talloze grote artiesten. Zo staan onder anderen Gwen Stefani, Avicii, Michael Jackson en Lionel Richie op zijn cv. Ook werd Giorgio meerdere keren genomineerd voor een Grammy Award.

Naast Lying Down heeft Céline ook de liedjes Imperfections en Courage uitgebracht. De drie nummers komen op haar nieuwe album Courage, dat op 15 november verschijnt. Het is haar eerste Engelstalige plaat in zes jaar.