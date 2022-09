Talkshows vechten om kijkers: ’Ze vissen in dezelfde vijver’

Sterren

Charly Luske zag ’80 miljoen’ views verdwijnen: ’Mijn legacy is weg’

Niet alleen de kandidaten die te maken hebben gehad met grensoverschrijdend gedrag achter de schermen bij The Voice of Holland zijn slachtoffer, ook de zangers en zangeressen van wie de optredens van YouTube zijn gehaald, zijn flink benadeeld. Dat zegt oud-deelnemer Charly Luske, die zijn legacy in ...