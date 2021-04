Goedele: ’Ik wil niet dat mijn dochters denken dat ik binnenkort doodga’

In de mei-editie van maandblad Linda zegt Goedele dat haar twee dochters op hun eigen manier met het nieuws over haar ziekte zijn omgegaan. Zo reageerde Celeste (21) heel emotioneel, terwijl Merel (23) direct allerlei praktische zaken wilde regelen.

Die laatste is volgens de 58-jarige seksuologe ’helemaal veranderd’ en niet meer op zichzelf gericht. „Ze heeft zelfs een reis georganiseerd voor ons drieën, waarbij ze continu rekening hield met of er iets voor mij te doen was: dat ik ’s middags even kon slapen, dat we met een golfkarretje langs de waterval konden, zodat ik niet hoefde te wandelen.”

In bescherming nemen

Hoewel Goedele ondertussen ’wat zaken’ heeft geregeld bij een notaris, ’voor als het fout mocht gaan’, heeft ze er nooit aan gedacht dat ze de ziekte niet zou overleven. „Ik laat dat niet toe, ben vooral bezig met hoe het straks verder moet, als ik kankervrij ben.”

Met haar dochters over de dood praten wil de voormalige Miss België voorlopig dan ook niet. „Ik wil ze nu vooral in bescherming nemen, ik wil niet dat zij denken dat ik binnenkort doodga – omdat dat ook niet zo is, voilà.”