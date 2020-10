Kyteman vindt toch nieuw onderkomen in Utrecht

Ook wil Utrecht zo meer mensen zoals Benders gaan helpen aan huisvesting. „We zien dit als een eerste stap en het zou mooi zijn als we op deze manier ervaring kunnen opdoen met het realiseren van ruimte voor muzikanten in de stad.” Klein is op zoek naar meer geld om het initiatief verder uit te bouwen. Het gaat nu nog om zes studio’s.

Muziekcollectief Kytopia is al jaren in onderhandeling met de gemeente. Het zwierf een aantal jaren door Utrecht. Op geen enkele plek kreeg de groep permanente huisvesting. Het was vooral een bittere pil toen de muzikanten het oude Tivoli aan de Oude Gracht waar zij vijf jaar zaten, moesten verlaten. Benders dreigde toen Utrecht definitief te verlaten en huurde vervolgens ook een jaar in Den Dolder.

Broedplaats

Omdat zij geen vaste studioruimtes konden vinden, gooide Kyteman in januari uiteindelijk de handdoek in de ring. Na tien jaar leek hiermee een einde te zijn gekomen aan de creatieve broedplaats van Benders. „Na alle opties die we hebben bekeken, na elke steen te hebben omgedraaid, geloven we niet meer dat ons ideaal van een groot centraal complex voor muzikanten/makers haalbaar is binnen de gemeente Utrecht”, liet hij destijds weten. „We hebben de afgelopen jaren werkelijk alles geprobeerd maar we komen er niet uit. Voor ons houdt het hiermee op.”

Toch blijkt er nu een oplossing te zijn gevonden. Twee van de zes studio’s moet Kytopia delen met anderen.