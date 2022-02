Britney Spears dacht dat opname kliniek ’geheime therapie’ was

„Ik dacht echt dat ik kanker had en dat ze niet wilden dat ik dat zou weten. Ik vroeg me zelfs af of dit misschien een geheime therapie was voor mensen met kanker. Tijdens mijn periode in de kliniek werd ik ontzettend ziek en kon ik niet meer praten omdat ik dagelijks een hoge dosis lithium kreeg. Mijn familie zegt me geholpen te hebben, maar ik belandde juist in een enorme depressie”, aldus Britney.

Ze vervolgt: „Depressie gaat in je hoofd zitten op zware momenten en de vier maanden die ik in de kliniek doorbracht hebben die depressie alleen maar verergerd. De mensen die voor mij werkten stonden voor de deur en zeiden dat ik er niet uit mocht. Ik zat acht uur per dag op een stoel, moest bijna vier liter bloed per week afstaan en werd na twee maanden overgebracht naar een andere kliniek. Niemand kon me zeggen wanneer ik mijn autosleutels terugkreeg en weer naar huis mocht. Het was een hel, waarbij mijn familie vanaf de zijlijn toekeek en niets deed om me te helpen. Ze hebben me kapot gemaakt.”

Spears vindt dat ze ’te aardig’ is geweest. „Ik had meer voor mezelf moeten opkomen maar ik kon het niet omdat ik zoveel medicijnen toegediend kreeg. Daarbij is het medische systeem in Amerika erop ingericht om mensen nog zieker en afhankelijker te maken, omdat daar geld mee verdiend wordt. Nu zou ik mijn familie in hun gezicht spugen, iets dat had ik veel eerder moeten doen. Ik ben de eerste die toegeeft dat ik een behoorlijke klap van de molen heb gekregen door alles wat er is gebeurd en dan heb ik nog niet eens verteld wat mij door de familie is aangedaan. Maar uiteindelijk zal de waarheid aan het licht komen.”