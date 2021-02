Tori Spelling herdenkt eerste ’tv-vriendje’ Dustin Diamond

Spelling was vanaf het tweede seizoen te zien als Violet Bickerstaff, een nerdy studiebol die het hart van Screech op hol liet slaan. Ze speelde een aantal afleveringen mee, voordat ze aan haar rol begon als Donna Martin in de hitserie Beverly Hills 90210.

„Mijn eerste televisievriendje Dustin Diamond heeft vandaag vleugels gekregen en is een engel geworden. Voordat Donna en David uit Beverly Hills 90210 er waren, had je Screech en Violet. Hij gaf me mijn eerste filmkus. Daarbij gaf hij me een ontzettend warm welkom op de set van Saved By The Bell, een plek die destijds natuurlijk best wel intimiderend was voor een meisje van 14 jaar. Dustin zorgde er altijd voor dat alles oké was, hij was echt een gentleman. Ontzettend aardig, slim en grappig”, aldus Tori.

„Het was geweldig om samen met hem scènes op te nemen, hij was een ’good guy’. Helaas hebben we na de show niet echt meer contact gehad, behalve dat we elkaar af en toe tegenkwamen bij evenementen. Ik ben blij dat hij nu uit zijn lijden verlost is. Voor mij is hij zowel persoonlijk als professioneel een icoon. Dag lieve Samuel, veel liefs van Violet.”

Een aantal weken geleden werd bekend dat Diamond onder behandeling was voor longkanker in stadium 4. Hij had zijn eerste chemokuur inmiddels ondergaan, maar de afgelopen week verslechterde zijn gezondheid snel.