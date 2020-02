Carlos Ghosn wil cashen met verfilming van ontsnapping uit Japan

Ghosn heeft zijn vertrouwen gesteld in Michael Ovitz, een grote naam in Hollywood. Ovitz is de oprichter van Creative Artists Agency en een voormalig hoge manager bij Disney. Hij moet Ghosn helpen bij het beoordelen van voorstellen die de Frans-Braziliaans-Libanese zakenman krijgt.

Eind 2018 werd Ghosn in Japan opgepakt op verdenking van fraude als topman van Nissan. Hij zat in dat land lang in de cel en later in huisarrest. Volgens Ghosn is er sprake van een complot tegen hem van de Japanse overheid en Nissan. Hij vluchtte per kogeltrein uit Tokio en liet zich per privéjet naar Istanbul vliegen. Daar werd hij in een kist die normaal gesproken voor geluidsapparatuur wordt gebruikt naar een ander privévliegtuig gebracht dat hem naar Libanon vloog.

Bij zijn vlucht uit Japan liet Ghosn 14 miljoen dollar aan borg liggen. Zijn vlucht, die door een voormalig commando was geregisseerd, heeft Ghosn volgens experts ook nog tot 15 miljoen dollar gekost.