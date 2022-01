Premium Het beste van De Telegraaf

Album-recensies Stevige nieuwe Eels en een engelachtige AURORA

Door Bart Wijlaars Kopieer naar clipboard

Eels pakt het af en toe stevig aan op ’Extreme witchcraft’.

Lekker! De vlam slaat af en toe heerlijk in de pan op Extreme witchcraft, de nieuwe plaat van Eels. Op The gods we can touch van de Noorse AURORA kan het niet engelachtig genoeg wat ons betreft.