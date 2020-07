Hoeveel VERDRIET kan John Travolta nog aan?

Kelly Preston overleed afgelopen zondag op slechts 57-jarige leeftijd aan de gevolgen van borstkanker. Opnieuw krijgt John Travolta grote klappen te verwerken. Ⓒ ANP/HH

Dat love stories in Hollywood niet alleen op het witte doek voorkomen, bewees het huwelijk van JOHN TRAVOLTA en KELLY PRESTON. In interviews kon de actrice na jaren nog steeds liefdevol over die eerste ontmoeting met John in de lobby van een hotel na een screentest vertellen. „Ik was meteen verkocht”, zei ze over de smeulende blik die de acteur haar destijds gaf. Drie jaar na hun eerste kennismaking werden ze door een Scientology-minister in het beroemde Crillon Hotel in Parijs in de echt verbonden. Kelly’s geheim voor een gelukkig huwelijk: „Je moet het leuk houden, dus blijven dansen.”