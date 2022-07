Dochtertje Cardi B (4) krijgt halve ton cash op verjaardag

Offset deelde dinsdag beelden van het meisje met de enorme stapel dollars in haar handen. „Wat is dat?” vraagt hij in de video aan zijn dochter, die daarop antwoordt: „Een ticket.” De rapper laat Kulture weten dat ze de straattaal nog niet helemaal onder de knie heeft, want een ’ticket’ staat voor een miljoen dollar. „Dat is vijftig. Zeg maar vijftig”, moedigt hij de kleuter daarop aan.

Het meisje mocht voor haar verjaardag gelukkig ook met zaken spelen die iets beter bij haar leeftijd passen: eerder deelden Cardi en Offset beelden uit het interactieve kindermuseum Candytopia. Vorig jaar pakte de familie ook al groot uit voor de derde verjaardag van Kulture, met een partijtje met Disneyprinsessen, boerderijdieren en verschillende enorme taarten en chocoladefonteinen. Voor haar tweede verjaardag kreeg het meisje een peperdure Birkin-handtas.