Patatkar blikvanger op Art Rotterdam

Het was tijdens de start van de coronapandemie dat Verschoor op het idee kwam. „Ik woon tegenover een Lidl en ik zag ineens allerlei mensen met karren vol toiletpapier naar buiten komen. Dat fascineerde me. Ik ben in het fenomeen ’hamsteren’ gedoken. En ontdekte dat de term stamt uit de tijd van de voedselschaarste tijdens de Eerste Wereldoorlog. Een journalist muntte de term. Hij schreef: Amsterdam is tot een waar Hamsterdam verworden.”

Bloedbad

Verschoor stuitte bij haar zoektocht ook op het Aardappeloproer dat op 28 juni 1917 begon en op 5 juli eindigde met een bloedbad op het Haarlemmerplein, waarbij negen doden vielen. „Die volksopstand werd door arme vrouwen uit de Jordaan en van de Oostelijke Eilanden geleid. Ze werden door honger gedreven en wilden niets anders dan hun kinderen voeden. Toen zij een schip vol aardappelen ontdekten, die eigenlijk bedoeld waren voor de militairen die in de stad gelegerd waren, besloten zij hun boezelaars, zoals de schorten die deze arbeidersvrouwen droegen werden genoemd, te vullen en met de buit weg te rennen. Binnen 10 minuten was het schip leeg.”

Later werden ook andere schuiten en zelfs goederenwagons met aardappelen en ander voedsel geplunderd. Verschoor, zelf geboren en getogen in de Jordaan in een gezin dat regelmatig patat op het menu had staan, wil dat heroïsche verhaal van de vrouwen dat in de vergetelheid is geraakt, met haar project Hete Aardappel terugbrengen in ons collectieve geheugen. Haar kraam is dan ook geen hippe foodtruck, maar een ouderwetse kar, beplakt met foto’s van o.a. het Aardappeloproer. Op de frietzakjes die ze uitdeelt staat een QR-code die leidt naar een digitale kaart waarop te volgen is, waar en hoe zich in Amsterdam deze volksopstand afspeelde.

Verwende patatgeneratie

De kunstenares die al eerder werk maakte met eten als onderwerp hoopt met de bezoekers van Art Rotterdam in gesprek te raken over tal van thema’s: van feminisme en armoede tot de Aardappeleters van Vincent van Gogh of het begrip ’de verwende patatgeneratie’, waarvoor zij en haar leeftijdsgenoten vaak worden uitgemaakt. „Een onderwerp als de aardappel lijkt heel simpel, maar is in feite heel rijk”, zegt Verschoor, die voor haar project ook moderne boezelaars heeft ontworpen, samen met textielkunstenaars Iva Jankovic. „Deze draag je niet voor je buik maar als een superheldencape op de rug. Een verwijzing naar de dappere daad van de arbeidersvrouwen.”

Roosje Verschoor is een van de bijna 90 jonge kunstenaars die zich presenteren op Prospects, een vast onderdeel van Art Rotterdam. Het is voor de tiende achtereenvolgende keer dat het Mondriaanfonds onder deze titel werk toont van alle jonge kunstenaars die recent een bijdrage ontvingen voor de start van hun beroepspraktijk.

Art Rotterdam is open voor het grote publiek van 19 t/m 22 mei.