Zoon Elizabeth Hurley brengt fans in shock

„Ik ben compleet in shock”, reageerden fans. Ze misten zijn ’lekkere lange lokken’. Zijn nieuwe look leverde hem echter ondanks de totale verrassing ook volop lof op. Zo merkte iemand op dat hij ook ’alles kon hebben’. „Niet eerlijk voor de rest van ons.” En: „Ik dacht dat je niet nóg mooier kon worden.”

Damian zelf ligt in een deuk om de reacties: hij blijkt zijn fans voor de gek te hebben gehouden met een hoofdkapje waardoor je kaal lijkt. „Ik hou zoveel van jullie, hahaha, maar ik ben niet kaal. Deze prothese is voor een nieuw project. Ik lach me kapot, maar dank jullie voor de lieve reacties.” Het heeft hem zelfs op een idee gebracht: „Het brengt me in de verleiding nu echt kaal te gaan.”