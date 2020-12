Coronamaatregelen? Dag langer kerst op Sky Radio

Veel mensen zullen, vanwege de strenge coronamaatregelen, hun kerstbezoek over meerdere dagen verspreiden. Daar probeert de zender op in te spelen, zodat mensen en hun bezoek ook op 27 december nog kerst kunnen vieren.

„Deze kerst is anders dan andere jaren, maar we blijven positief bij Sky Radio. We mogen dan wel minder bezoek ontvangen, maar we kunnen de feestdagen wel langer vieren waardoor we toch iedereen kunnen zien”, zegt Sky-baas Uunco Cerfontaine. „We willen onze luisteraars dan ook de mogelijkheid geven om het kerstgevoel zo lang mogelijk vast te houden.”