Christopher Nolan woest op Warner Bros.: ’Totaal ongeloof in Hollywood’

In een statement aan Deadline laat de regisseur weten: „Een aantal van de grootste filmmakers en belangrijkste sterren ter wereld ging naar bed met het idee dat ze werkten voor de beste filmstudio. Maar toen ze wakker werden kwamen ze erachter dat ze voor de slechtste streamingservice werkten.”

Volgens Nolan zet de filmstudio een goedwerkend distributiesysteem op het spel met het besluit. „Ze hebben niet eens door wat ze hierdoor kwijtraken. De beslissing is financieel gezien niet logisch, zelfs een middelmatige investeerder op Wall Street kan zien dat dit geen vernieuwing is maar gebrekkig handelen.”

Lokkertje

De regisseur zegt in gesprek met Entertainment Tonight ook dat het nieuws rauw op het dak kwam vallen bij veel Hollywoodinsiders. „Er was totaal ongeloof. Ze hebben het aan niemand verteld. Ze werken met de top, met de grootste sterren die soms jaren in deze projecten hebben gestoken, die bedoeld waren voor het witte doek. Deze films zijn gemaakt voor een zo groot mogelijk publiek, en nu worden ze zonder overleg gebruikt als lokkertje voor een streamingservice die nog in de kinderschoenen staat.”

Nolans eigen film Tenet kwam deze zomer wél in de bioscoop uit, als eerste blockbuster sinds de initiële sluiting van de filmhuizen. De actiethriller deed het slecht in de VS, waar in veel steden de bioscopen nog altijd dicht waren ten tijde van de release, maar scoorde in andere landen wel. In Nederland haalde Tenet zelfs meer op dan de eerdere films van Nolan.