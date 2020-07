’Will Smith gaf me zegen voor affaire met Jada’

„Ik ben daadwerkelijk met Will gaan zitten en we hebben er een gesprek over gehad. Hij heeft me zijn zegen gegeven”, aldus August. Volgens de zanger leerden ze elkaar kennen toen Jada’s zoon Jaden hen aan elkaar voorstelde in 2015. Ook zegt hij dat Will en Jada, die in 1997 in het huwelijksbootje stapten, inmiddels ’niet-romantische levenspartners’ zijn.

August claimt nog steeds stapelgek te zijn op de actrice. „Ik heb mezelf jarenlang compleet gegeven in die relatie, en ik voelde zo'n ontzettend diepe liefde voor haar, en dat is nog steeds zo.” Over het beëindigen van de relatie zei hij: „Ik dacht dat ik dood zou gaan. Nee, ik ging dood. Ik ben er een nieuw mens door geworden."

Onzin

Hoewel er al langere tijd gespeculeerd wordt dat het Hollywoodkoppel een open relatie zou hebben, heeft Jada’s woordvoerder aan Amerikaanse media laten weten dat de beweringen van August ’absoluut niet waar’ zijn.