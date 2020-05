Carl Philip en Sofia breken met omstreden tv-persoonlijkheid

De 51-jarige Roberto, oud-bokser en acteur, deed mee aan een campagne van de royals over dyslexie. In ’Dyslexialand’ werden mensen geportretteerd die ondanks hun dyslexie succes hadden geboekt in hun leven. Roberto was een van de geportretteerden. Hij was ook op de website van de campagne te zien, maar daar is hij nu weggehaald. „Zijn gedrag sluit niet aan bij de activiteiten en waarden van de campagne”, laat een vertegenwoordiger van het Zweedse hof weten aan Expressen nadat het tijdschrift Svensk Damtidning gewag maakte van de breuk.

Het bezoek aan een prostituee is in Zweden strafbaar. Paolo Roberto is als zakenman ook naamgever aan een productlijn van Italiaanse voedingsproducten die redelijk populair zijn in Zweden. Veel winkels hebben zijn producten inmiddels uit de schappen gehaald. Daarnaast is hij zijn werk als presentator bij TV4 kwijtgeraakt.