Bioscoophit ’The sound of freedom’ gekaapt door QAnon?

Het is de verrassingshit van dit jaar in de Amerikaanse bioscoop: The sound of freedom. Een film die tot voor kort op de plank lag en waarvan niet werd gedacht dat hij ooit nog zou uitkomen. En nu het eenmaal zover is, wordt de film door extreemrechts geclaimd en raken critici er niet over uitgesproken. Wat is er nou aan de hand met deze prent die zo plots uit de obscuriteit is gehaald?

Jim Caviezel in The sound of freedom, de hit van het jaar in Amerika. De film zou voer bieden aan complottheorieën over kindermisbruik. Ⓒ ANP/HH