Temptation island: ’porno’ in zwembad is de druppel?!

Linda de Mol verrast door vraag: ‘Spannende gedachte!’

Linda de Mol is trots op haar neef Johnny de Mol, die sinds kort met HLF8 op SBS6 te zien is. Dat vertelt de presentatrice aan verslaggever Jordi Versteegden die haar sprak in de studio van haar nieuwe programma De Dating Quiz. De reportage over dat programma is binnenkort te zien op Telegraaf.nl.