Tv-kok Jeroen Meus viert jubileum: ’Dit word ik nooit beu’

Tv-chef Jeroen Meus staat dagelijks op het menu in Vlaanderen, en ook veel Nederlanders smullen van Dagelijkse kost. Deze week is het tien jaar geleden dat het kookprogramma voor het eerst werd uitgezonden. Dat het aansloeg, bleek al de volgende dag: kijkers renden naar de slager voor pancetta. „Dat was echt het summum”, blikt Meus terug.