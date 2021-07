Samantha de Jong laat engel tatoeëren over naam overleden vriend

Samantha is erg blij met het resultaat en laat weten veel complimenten te krijgen. „Dit is het eind resultaat geworden een geweldige mooie ENGEL, onwijs.”

Vorig jaar had Samantha de Jong kortstondig een relatie met Gelmore, die later uitging. Toen hij de vader van haar zoontje bleek, kwamen ze in februari dit jaar weer bij elkaar en in maart lieten ze elkaars namen tatoeëren. In april overleed Gelmore plotseling aan een hartstilstand.