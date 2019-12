’Beyoncé en Kelly lastiggevallen door Jagged Edge-zangers’

„Ik werd gebeld door Kelly en Beyoncé dat ze constant werden belaagd door twee leden van Jagged Edge”, vertelt Mathew aan Vlad TV.

De 67-jarige voormalig artiestenmanager doet niet uit de doeken om welke zangers het ging en wat er precies is voorgevallen. Ook wilde hij niet vertellen hoe de kwestie uiteindelijk is afgehandeld. „Daar praten we op camera niet over.”

Beyoncé, Kelly en Jagged Edge hebben nog niet op de beschuldigingen gereageerd.