Empire-actrice Taraji P. Henson open over loodzware periode

„Er waren een paar dagen waarop ik niet uit bed kon komen. Niets boeide me, dat is niets voor mij”, liet de 50-jarige weten. „Toen begon ik er aan te denken om er een einde aan te maken.” Ze vertelde dat ze een wapen in huis heeft. „Ik dacht: ’Ik kan dat nu pakken, dan is het allemaal over.” Ook de gedachte dat ze haar 26-jarige zoon zou achterlaten, kon het tij niet keren: „Ik dacht:’Hij is volwassen, hij komt er wel overheen’.”

Het keerpunt kwam toen ze een vriendin vertelde over haar duistere gemoedstoestand. „Ik had me teruggetrokken. Mensen belden me maar ik nam gewoon niet op, het kon me niet schelen. Maar op een gegeven momen,t toen ik toch met een vriendin sprak, wist ik dat ik het moest zeggen.”

Taraji deelt haar verhaal omdat ze anderen wil helpen die zich in dezelfde situatie bevinden. „Ik schaamde me een beetje. Ik wilde niet dat mijn vrienden dachten dat ik gek was. Of dat ze zich druk gingen maken en het idee hadden dat ze naast me moesten komen zitten. Maar toen ik het er eenmaal uit had gegooid, voelde ik me zoveel beter en wist ik dat ik het niet zou doen.”

Heeft u hulp nodig? Neem dan contact op met de hulp- en preventielijn ’Zelfmoord? Praat erover’. Telefoon: 0900-0113 of www.113.nl