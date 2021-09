Zoon Norman Reedus en Helena Christensen opgepakt

Mingus Reedus, de zoon van Walking Dead-acteur Norman Reedus en voormalig topmodel Helena Christensen, wordt beschuldigd van mishandeling. Het 21-jarige model werd vrijdag gearresteerd na een vechtpartij in New York en op het politiebureau in staat van beschuldiging gesteld. Volgens de New York Daily News wordt hij over een paar weken in de rechtbank verwacht.