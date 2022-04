Premium Het beste van De Telegraaf

Cabaretrecensie Nieuw vormexperiment Micha Wertheim raakt wat sleets

Door Esther Kleuver

Bevindt Micha Wertheim zich op een artistiek kruispunt? Ⓒ Foto Thomas van Oorschot

Na afloop van de première van Micha Wertheim voor heel even krijgen de recensenten een zwarte envelop in hun handen gedrukt, met daarin een brief van de cabaretier. Hij vraagt hierin om niet te verklappen wat de voorstelling zo anders maakt dan andere voorstellingen die hij maakte. Dat dit verzoek enigszins ten overvloede is, begrijpt hij ook wel, maar hij wil het zekere voor het onzekere nemen.