Deze BN’ers doen mee aan tv-quiz Beat The Champions

Ook Klaas van der Eerden, Francis van Broekhuizen, Rick Paul van Mulligen, Sofie van den Enk, Stefano Keizers, Tina de Bruin en Igmar Felicia nemen het solo op tegen de zogenoemde champions, vijf ’superquizzers’. De BN’ers proberen allen een geldbedrag binnen te halen voor een zelfgekozen goed doel.

In Beat The Champions, gebaseerd op de Britse show Beat The Chasers, krijgen quizliefhebbers de kans het op te nemen tegen de vijf Champions. Hoe meer Champions hij of zij durft uit te dagen, hoe groter het te winnen geldbedrag.

Het programma wordt gepresenteerd door Chantal Janzen. Zij zal ook de vips-afleveringen presenteren.