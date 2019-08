NPO gaat toch om geld vragen voor songfestival

Ⓒ ANP

„Het Eurovisiesongfestival is een feest van en voor Nederlanders. Het geld zullen we dan ook aan Den Haag gaan vragen.” Dat zei NPO-baas Shula Rijxman vrijdagavond aan tafel in de talkshow Jinek. Het gaat daarbij volgens haar om een bijdrage van tussen de 15 en 20 miljoen euro. De organisatie van het festijn kost vermoedelijk nog miljoenen meer.