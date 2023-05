’Johnny Depp krijgt recordbedrag voor Dior-deal’

Het salaris van Depp stijgt ver uit boven dat van Robert Pattinson en Brad Pitt, die respectievelijk 12 miljoen dollar voor Dior Homme en 7 miljoen dollar voor Chanel No. 5 kregen. Volgens een bron binnen de parfumindustrie krijgen sterren meestal 2 tot 4 miljoen dollar per jaar voor dat soort deals.

Depp maakt sinds 2015 reclame voor Diorr Sauvage. Het bedrijf kreeg eerder kritiek omdat de samenwerking werd doorgezet toen de acteur in 2020 zijn smaadzaak tegen The Sun had verloren. Hij had de Britse tabloid aangeklaagd voor het gebruik van de term ’vrouwenmishandelaar’, maar de rechter oordeelde in die zaak dat onvoldoende was bewezen dat Depp dat niet was. Vorig jaar won de acteur wel een zaak wegens smaad tegen zijn ex-vrouw Amber Heard, die hem in een artikel had beschuldigd van mishandeling.