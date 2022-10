Victoria ontkent problemen met David Beckham na weghalen tattoo

Fans speculeerden over huwelijksproblemen tussen David en Victoria toen zij onlangs in een video van de voormalig Spice Girl zagen dat de tatoeage op haar pols was weggelaserd. Volgens Victoria zijn er geen scheurtjes in de relatie met de oud-topvoetballer , met wie ze 23 jaar getrouwd is. Het weghalen van de tattoo had namelijk een esthetische reden.

„Ik heb deze tattoo heel lang geleden genomen, maar het zag er niet meer zo mooi uit”, aldus Posh Spice, zoals de 48-jarige Victoria in de meidengroep genoemd werd. „Het bloedde een beetje en ik was het gewoon een beetje zat. Het betekent niets meer dan dat, zo simpel is het.”