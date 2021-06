Gaat een seksverbod werken voor deze mannenverslindster?

Ⓒ Netflix

Riemen vast en kuisheidsgordels om: het tweede seizoen van Too hot to handle zorgt voor een hete aftrap van een tv-zomer vol dating, liefde en ongetwijfeld het consummeren daarvan. Al kost dat de deelnemers aan de Netflix-realityshow keiharde pegels. Hoeveel hebben de losbollen er voor over om toe te kunnen geven aan hun opkomende lusten?