Cardi B waarschuwt Joe Biden

„God weet wel beter”, sneerde de rapper. „Weet je waarom Biden de plaats van Trump mag innemen? Omdat jullie Trumpfans over de schreef zijn gegaan.”

Cardi B vertelde verder dat ze flink werd aangepakt nadat bekend was geworden dat ze met de Democraat Bernie Sanders had gesproken. Ze werd bedreigd op Twitter en ook werden vernielingen bij haar huis gepleegd. „Jullie hadden gewoon geen controle over jezelf.”

Advies

De rapper had ook nog een advies voor de Trump-stemmers. Ze hoeven niet bang te zijn als Biden straks in het Witte Huis zit. „Jullie doen net alsof hij jullie het land gaat uitzetten. Jullie zijn allemaal Amerikanen en als puntje bij paaltje komt, zal hij heus wel voor jullie zorgen.”

Ook al is Cardi B blij dat Biden gewonnen heeft; ze heeft ook een waarschuwing voor de nieuwe president. „Als hij er een potje van maakt, zal ik hem dat persoonlijk zeggen”, laat ze optekenen. „Dan bel ik hem op en zeg dat hij orde op zaken moet stellen.” Overigens is de rapper bereid Biden tijd te gunnen. „Het zal niet meteen goed komen. Dat gaat niet binnen een maand, ook niet binnen twee of drie maanden. Maar het komt goed.”