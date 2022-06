The Real Housewives krijgt Nederlandse editie

De Nederlandse deelneemsters zijn Cherry-Ann Person, Djamila Celina, Hella Huizinga, Kimmylien Nguyen, Maria Tailor, Sheila Bergeik en Susanna Klibansky.

The Real Housewives komt oorspronkelijk uit de Verenigde Staten. In totaal zijn er over de hele wereld al dertig edities en meerdere spin-offs.

Aan The Real Housewives of Beverly Hills deed vier seizoenen lang de van oorsprong Nederlandse Yolanda Hadid, moeder van supermodellen Gigi en Bella, mee. Ook Daniëlle Oerlemans was bijna in deze reeks te zien. De vrouw van Reinout Oerlemans is tot twee keer toe gevraagd mee te doen, zo onthulde ze in 2020 aan Het Parool.