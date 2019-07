Catherine promoot weer buitenspeelcampagne

Het Instagramaccount van de Cambridges heeft een foto gepost waarop Catherine, casual gekleed, buiten tussen twee kinderen geknield zit. „Tijd doorbrengen in de natuur kan een belangrijke rol spelen in het helpen van kinderen om op te groeien tot gelukkige en gezonde volwassenen”, verklaart de hertogin in de post.

„Buiten is het een open speelveld voor kinderen om plezier te maken en om met vrienden of familieleden ervaringen op te doen waar ze hun hele leven lang wat aan hebben: van balans tot coördinatie en van empathie tot creativiteit.”

De hertogin, zelf een voormalige scout, heeft zichzelf de afgelopen maanden aan meerdere buitenspeelcampagnes verbonden. Zo heeft Catherine een tuin ontworpen, bouwde ze hutten met kinderen en was ze te zien in een Britse kindershow om buitenspelen te promoten.