Premium Het beste van De Telegraaf

Hoe geloofwaardig is crimeserie ’The intruder’?

Door Daphne van Rossum Kopieer naar clipboard

Rebecca en Sam denken een waterdicht verhaal te hebben. Ⓒ foto KRO-NCRV

Het is een van de engste dingen die kunnen gebeuren. Je bent gezellig met wat vrienden aan het eten en dan krijg je in plaats van het dessert twee ongenode gasten die je huis leeg willen halen. Het succesvolle mediastel Sam (Tom Meeten) en Rebecca (Elaine Cassidy) krijgt in het crime drama The intruder te maken met de komst van twee jonge inbrekers in hun kapitale strandvilla.