Organisatie Johnny de Mol helpt bij opvang kinderen Griekenland

Ook gaat Nederland helpen een voogdijsysteem op te zetten in Griekenland, vergelijkbaar met het Nederlandse. Dat bevestigen Haagse bronnen, na berichtgeving van Nieuwsuur.

Het gaat in principe om een driejarig project, waarbij jaarlijks tientallen kinderen moeten worden opgevangen. Met de hulp zijn enkele miljoenen euro’s gemoeid. Movement on the Ground is al langer actief rond Griekse vluchtelingenkampen.

De toestand in de kampen is al jaren penibel, maar is nog nijpender geworden door de dreiging van het coronavirus. Hulporganisaties, kerken en ook diverse partijen in de Kamer riepen verantwoordelijk staatssecretaris Ankie Broekers-Knol recent nog op om kinderen hierheen te halen, maar daar wil het kabinet niet aan. Veel andere Europese landen doen dat wel.