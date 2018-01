Kees Driehuis stopt met Per Seconde Wijzer

Driehuis gaat met pensioen. Afgelopen najaar nam hij al afscheid van BNNVARA na een dienstverband van meer dan veertig jaar. Hij was onder meer redacteur bij programma’s van Sonja Barend en was initiatiefnemer en eindredacteur van Zembla. Ook presenteerde hij Nova en Buitenhof.

„Kees Driehuis is zo ongeveer Per Seconde Wijzer”, zegt BNNVARA-mediadirecteur Robert Kievit over zijn afscheid. „Intelligent, scherp, ad rem, vol humor. Wij zijn hem veel dank verschuldigd voor de jarenlange presentatie van de kennisquiz, die mede dankzij hem behoort tot de klassiekers van de Nederlandse televisie.”

Per Seconde Wijzer gaat in het najaar door zonder Driehuis. De nieuwe presentator wordt later bekendgemaakt.