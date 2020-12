Wibi Soerjadi woest op M: ’Zo heb ik het nog nooit meegemaakt’

Volgens de pianist was dinsdag alles nog bevestigd. Omdat hij vandaag zijn nieuwe en allereerste kersttrack releaset, komt de afzegging voor hem bijzonder slecht uit. „Ik heb begrip voor afzegging als het een gewoon aanschuif/ tafelgast moment betrof of dat de actualiteit, politiek of Covid-19 aan de orde zou zijn. Van dit alles was hier geen sprake. Vanwege de late afzegging kon ik niet meer aanschuiven bij een andere talkshow dus het releasemoment is nu verloren.”

Bovendien ondervond hij blijkbaar weinig begrip van de redactie. „De manier waarop de redactie (behalve Bip) mij afzegde, gebeurde met een dergelijk arrogante en neerbuigende houding dat ik nog steeds verbijsterd ben over deze wijze van handelen. Ik ben teleurgesteld en voel me slecht behandeld.”

Volgens hem vertelde iemand van de redactie hem nog dat dit ’de realiteit van talkshows op tv’ is, maar zelf laat hij weten dat in zijn ’veertigjarige carrière en ervaring met media’ nog nooit ’op deze manier’ te hebben meegemaakt. „Als dit werkelijk de realiteit is van de talkshow van nu, dan heb ik hier niets meer te zoeken. Ik zal en wil in ieder geval nooit meer in de talkshow M aanschuiven. Ik wil niets meer te maken hebben met deze talkshow.”