Arjen Lubach is maar voor één ding benauwd

Gesprekspartner Petra Possel praat met de programmamaker over het succes van zijn met de Televizierring bekroonde komische programma Zondag met Lubach. Het programma trok wekelijks ruim een miljoen kijkers en enkele video’s gingen zelfs internationaal viraal. Of al dat succes hem ook niet benauwt? „Nee”, reageert Lubach. „Ik wil er wel voor waken dat ik pas de laatste ben die ziet wanneer je over het hoogtepunt bent.” Niet dat ze dat nu al zijn, vindt Lubach, maar ’dat gebeurt voor je het weet’.

Hij wil dan ook altijd goed blijven kijken of wat ze maken met het team wel leuk genoeg is. En dat valt met hun kleine team nog niet mee, zo vertelt hij. „We hebben moeite om het team uit te breiden. Mensen vinden moeilijk aansluiting bij ons team en het is ook moeilijk om iemand met de juiste skills te vinden.”

Dus blijft het aanpoten voor het ’clubje mensen waar we een paar jaar geleden mee begonnen’ om de twee keer tien afleveringen te maken. „En er zit een stopweek in die eerste tien weken, anders word je gek. We werken toe naar een ideale situatie waarbij we twee weken vooruit werken en één week stoppen om weer adem te kunnen halen.”

Het achtste seizoen van Zondag met Lubach begint 28 januari