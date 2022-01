Vpro-docu toont gevaren van digitale afhankelijkheid

Sterren

Angela Groothuizen: ’Ik hoop dat ophef The Voice iets in beweging zet’

Angela Groothuizen hoopt dat de ophef die is ontstaan na berichten over wangedrag bij The Voice of Holland „iets in beweging zet.” Het zou „het enige lichtpuntje aan dit schandaal” zijn, schrijft de voormalig coach van het programma in een uitgebreide post op Instagram.