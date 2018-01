Is BARBIE weer onder de mensen?

Het kiekje werd op donderdagavond geplaatst. Beide meiden kijken in de lens met de lippen getuit en weer goed opgevuld, het resultaat van injecties bij Liquid Beauty in Den Haag, waar zij dus deze avond zou zijn geweest.

Dit kiekje bij Liquid Beauty in Den Haag werd donderdagavond op Snapchat geplaatst Ⓒ Snapchat

Het is een opmerkelijk beeld, omdat Barbie zelf nog liet weten een tijdje rust te nemen, in, wat zij maar even als een soort vakantiehuisje beschouwde, een afkickkliniek. Daar werkt ze eraan om van haar drugsverslaving af te komen en trok ze zich resoluut terug uit het openbare leven door al haar sociale media accounts te verwijderen.

Nu dit kiekje van haar naar buiten komt, roept dat dan ook de nodige vragen op over de werkelijke mate waarin de realityster zich wil afzonderen van de aandacht die haar naar eigen zeggen uiteindelijk flink opbrak. Zo erg zelfs dat ze inmiddels bijna twee weken geleden vanwege overmatig drugsgebruik met spoed naar het ziekenhuis moest worden gebracht. In plaats van een plotselinge sprong terug in het openbare leven, is het dus ook heel goed mogelijk dat Barbie’s noemenswaardige uitstapje uit de kliniek onderdeel is van het vrijere regime waar ze, zo meldde weekblad Privé woensdag, deze week nog naar overgeplaatst werd.