Tim Hofman: uploaden Boos-aflevering TVOH dreigde te mislukken

De 34-jarige deelt als eerste een foto van zichzelf en zijn collega Marije de Roode vlak voor het moment dat de Boos-aflevering over The Voice verscheen. „Niemand weet het, maar de upload dreigde te mislukken en zou misschien pas 19.00 uur komen”, aldus Hofman. Eerder was al door Hofman en zijn team gecommuniceerd dat de aflevering om 16.00 uur zou verschijnen. „Er was namelijk een glitch binnen YouTube die dag en we hangen hier met YouTube Londen, Berlijn en Zurich aan de telefoon omdat er totale paniek was”, legt Hofman uit.

„De oplettende kijker heeft het misschien gezien: om 16.00 uur tweette ik ’sorry, we zijn later’”, zegt Hofman nu. „Tot iemand riep: ’Verdomd! we zijn online.’ Tweetje verwijderd en iedereen moest huilen.”

In de beruchte Boos-aflevering stelden Hofman en zijn team dat er jarenlang sprake was van seksueel grensoverschrijdend gedrag achter de schermen bij de talentenjacht, die op dat moment bezig was aan zijn twaalfde seizoen. Coaches Ali B en Marco Borsato, bandleider Jeroen Rietbergen en een itemregisseur werden door meerdere vrouwen beschuldigd van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Het OM doet nog altijd onderzoek naar Ali B, Borsato en Rietbergen. Wegens een gebrek aan bewijs heeft het OM besloten de itemregisseur niet te vervolgen.