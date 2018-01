Ekdom lobbyt meteen maar voor hardrockprogramma

Gerard Ekdom met de Zilveren Radioster 2017 tijdens de uitreiking van de radiovakprijzen in Theater Gooiland. Ⓒ ANP Kippa

„Ik had het echt niet verwacht!” Dat was de eerste reactie van Gerard Ekdom. De dj van Radio 2 won de Gouden RadioRing met zijn programma Ekdom in de Ochtend en werd verkozen tot beste mannelijke dj. En met zo’n status is het wel zo slim meteen je wensen uit te spreken.