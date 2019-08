Dit zijn alle deelnemers Expeditie Robinson 2019

In de afgelopen weken werd langzaam maar zeker bekend welke BN'ers dit seizoen de uitdaging aangaan. Zanger Thomas Berge, presentatrice Kim Kötter, rapper Akwasi en coureur Tim Coronel zijn van de partij, net als radiopersoonlijkheden Eva Koreman en Frank van der Lende (beide 3FM), Fien Vermeulen (Qmusic) en Eva Cleven (FunX).

Ook ex-profhandbalster Yvette Broch, televisiekok Hugo Kennis, YouTubers Rijk Hofman, Kalvijn en Dionne Slagter, ex-Dolly Dot Anita Heilker, RTL-verslaggever Jaap van Deurzen, presentator Rob Geus, catwalkcoach Mariana Verkerk en zangeres Shary-An Nivillac proberen zo lang mogelijk op een onbewoond eiland door te brengen. Net als voorgaande seizoenen moeten ze allerlei proeven doorstaan, moeten ze hun eigen eten zoeken en worden ze blootgesteld aan de eeuwige verveling op het eiland.

Expeditie Robinson begint op 1 september aan het twintigste seizoen. De presentatie van het programma is in handen van Nicolette Kluijver en Kaj Gorgels. De show is verhuisd van RTL 5 naar RTL 4 en heeft een prominente plek gekregen in de zondagavondprogrammering.