Gitaren Elvis Presley en Jimi Hendrix onder de hamer

Premium Stan Huygens Journaal

Hard Rock Hotel Amsterdam American swingt

De discussie was groot in Amsterdam. Mag het eerbiedwaardige American Hotel op het Leidseplein wel in een Hard Rock Hotel worden veranderd? Een uitgebreid bezoek leerde dat het antwoord op die vraag zonder meer ’ja’ is. Het is anders dan andere hotels geworden. Het pand vibreert met respect voor tra...