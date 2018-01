Assistente Weinstein: ’Ik moest alles weer schoonmaken’

In 2013 begon ze voor hem te werken. Sindsdien maakte ze een aantal vervelende voorvallen mee, zegt Sandeep Rehal. Zo zou de producent volgens voormalig assistente Sandeep Rehal haar gedwongen hebben te notuleren wat hij dicteerde terwijl hij volkomen naakt was en zou Weinstein haar tussen haar dijen wrijven als ze naast hem in zijn SUV zat.

Regelmatig zou hij haar benadrukt hebben hoeveel macht hij heeft, door te zeggen: „Ik ben Harvey Weinstein en je bent op de Weinstein Universiteit. Ik bepaal of jij slaagt of niet.” Ook moest ze zijn affaires faciliteren. Ze moest een lijst bijhouden van beschikbare vrouwen, zijn voorraad injecties tegen erectiestoornissen beheren, zijn zaad van de bank in zijn kantoor vegen, condooms opruimen en voor schoon ondergoed voor hem zorgen.

Ze klaagt zowel Weinstein als The Weinstein Company en zijn broer Bob Weinstein aan voor schade, die tot nu toe niet gespecificeerd is. Een woordvoerder van Weinstein was niet bereikbaar voor commentaar.

Begin oktober begonnen de eerste beschuldigingen tegen producent Harvey Weinstein. Sindsdien is het aantal vrouwen dat hem beschuldigd van seksueel misbruik en intimidatie blijven stijgen. Er zijn meer dan tachtig vrouwen, waaronder veel bekende actrices, die hun verhaal hebben gedaan.