Nederlander verkozen tot Mooiste man ter wereld

Paul Luzineau, uitgeroepen tot mooiste man ter wereld Ⓒ Miss Beauty of the Netherlands

Paul Luzineau (23) uit Dalem, heeft zondagmiddag de twintigste editie van de mister verkiezing Manhunt International gewonnen in Manila op de Filipijnen. Dat meldt de organisatie Miss Beauty of the Netherlands. Ook wordt Luzineau groots aangekondigd als winnaar op de Instagrampagina van Manhunt International.