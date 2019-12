Wart Kamps als Repelsteeltje: ’Het is geniale onzin’

Wart Kamps viert met zijn rol in Repelsteeltje en de blinde prinses een bescheiden jubileum. Het is de vijfde keer dat hij mee doet aan de roemruchte familievoorstellingen van Pieter Kramer en Don Duyns. Na Bellboy Billy, Cyrano, geheim agent James Blond en de Nar in Hamlet, mag hij nu zijn eigen draai aan de sprookjesfiguur Repelsteeltje geven.