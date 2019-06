Paleis Soestdijk verandert in openluchtbioscoop

Dat maakte het NFF donderdag bekend. De filmavonden vinden plaats in de tuin aan de achterzijde van het paleis. Bezoekers zijn welkom met een eigen picknickmand en kleed of strandstoel, of kunnen vooraf een filmticket met zitplaats reserveren.

De keuze voor Nederlandse films is bewust. In de transitie naar een nieuwe bestemming krijgt Paleis Soestdijk de komende jaren een duurzame, nieuwe rol als dé landingsplek voor het beste van de Nederlandse industrie en innovatie, aldus het festival. De reeks gaat van start met de vertoning van de film Dirty God van regisseur Sacha Polak.