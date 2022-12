School in Chicago pakt eredoctoraat Kanye West af

TMZ heeft een brief vanuit de school ontvangen. Daarin staat dat de directie de „racistische, antisemitische en opruiende uitspraken walgelijk en verwerpelijk” vindt. „Als gemeenschap weten we dat er verschillende meningen zijn over wat de reactie van onze school zou moeten zijn. We zijn het er allemaal over eens dat zijn gedrag onverdedigbaar is.”

De laatste tijd komt Ye vaker in het nieuws vanwege antisemitische en racistische tweets. Hij werd daarom eerder al geschorst op Twitter en raakte ook meerdere samenwerkingen kwijt. Volgens entertainmentsite TMZ heeft de rapper, die kampt met een bipolaire stoornis, een „ernstige zenuwinzinking.”