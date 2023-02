Zach Galifianakis maakt na vijf jaar comeback op het witte doek

De filmstudio zoekt nog naar vertolkers van Lilo en haar oudere zus en voogd Nani. Stitch, Lilo's geadopteerde alien-huisdier, wordt door middel van computertechnieken geanimeerd. Het wordt de eerste filmrol voor Galifianakis sinds hij in 2018 te zien was in een andere Disneyfilm, A Wrinkle in Time.

Lilo & Stitch speelt zich af op Hawaii en gaat over het meisje Lilo. Ze is een buitenbeentje en wil niets liever dan een eigen vriendje om mee te spelen. Stitch, een ruimtewezen dat gemaakt is om alles op zijn pad te verwoesten, ontsnapt uit zijn ruimtecel en komt terecht op Hawaii waar hij als hondje wordt aangezien en door Lilo wordt geadopteerd.